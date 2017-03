Ritorno alla lira solo per transazioni interne: la proposta di Berlusconi

Deborah Bergamini di Forza Italia commenta la proposta di Silvio berlusconi sul ritorno alla lira.

"Silvio Berlusconi è stato il primo leader politico a denunciare i rischi del cattivo funzionamento dell'Unione europea. Per questo è stato spesso attaccato e anche per questo - riflette in un comunicato Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia -, nel 2011, è stato costretto a dimettersi."



"Uscire dell'euro oggi porterebbe a un crack finanziario annunciato, per cui la proposta del Presidente Berlusconi, la proposta di Forza Italia, è che all'euro si possa affiancare una seconda moneta per le transazioni all'interno del nostro Paese. Così si potrebbe arginare la crisi economica attuale italiana e allo stesso tempo evitare le difficoltà alle quali andremmo incontro uscendo dall'euro" specifica in conclusione la parlamentare azzurra.