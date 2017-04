Renzi guarda al futuro perché il passato governo è catastrofe, dice Bergamini (Fi)

Deborah Bergamini di Forza Italia contro Matteo Renzi.

"Matteo Renzi continua a fare dichiarazioni lontane dalla realtà" dichiara la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.



"Nonostante i suoi proclami, negli ultimi anni gli italiani hanno dovuto portare sulle proprie spalle il peso di tasse sempre più ingenti. Solo con l'ultima manovra sono aumentate di 3 miliardi, insieme a una spesa incrementata di 24 miliardi" prosegue la vicepresidente della Commissione Trasporti.



"Lo sforzo titanico per cambiare l'Europa - spiega in ultimo -, del quale si vanta, dovremmo invece forse desumerlo dalle 148 volte su 148 in cui il suo governo ha votato a favore delle decisioni della UE? Forse il discorso di Renzi è orientato al futuro, perché se guardasse al passato sarebbe il diario di una mezza catastrofe."