Ncd più vicino al PD che al centrodestra, dice Bergamini (Forza Italia)

Deborah Bergamini di Forza Italia riflette sul futuro del centrodestra.

"Al Paese non servono le 11 correnti del PD ma serve un governo di centrodestra" espone in un comunicato la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.



"Rispetto al rientro di Ncd nel centrodestra mi pare che Ncd abbia appoggiato il governo Renzi per fare le presunte riforme. Matteo Renzi, però, non ha fatto riforme o ne ha fatte di pessime, ora c'è addirittura un nuovo governo ma Ncd sta ancora lì, quindi mi pare chiaro che voglia stare col PD" fa sapere infine la parlamentare azzurra.