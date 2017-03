Migranti: velocizzare accordi bilaterali con Paesi di provenienza, dice Bergamini (Fi)

Deborah Bergamini di Forza Italia riflette sulla gestione migranti dopo l'ammonimento del Consiglio d'Europa.

"Il numero di immigrati che sbarca in Italia è arrivato a un livello drammatico e le ripercussioni a livello nazionale sono altissime" spiega in un comunicato la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.



Descrive: "Riuscire a gestire la situazione ed evitare le debolezze sulle quali ci ammonisce il Consiglio d'Europa è una delle priorità nazionali. Proprio per questo abbiamo chiesto al Governo di provare a velocizzare la sottoscrizione di accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei migranti, per fermare le partenze e scongiurare altri morti nel Mediterraneo".



"Tuttavia la politica dell'UE sull'immigrazione, fino ad oggi molto permissiva in tema di accoglienza, non ci ha aiutato a superare lo stato di emergenza. - osserva infine la parlamentare azzurra - C'è bisogno di regole chiare che rendano piu' facili ed efficaci i rimpatri volontari e le espulsioni forzate. Per una volta possiamo dire che è l'Europa che ce lo chiede."