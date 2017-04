Migranti, più 25% di arrivi: Trovare soluzioni adeguate, dice Bergamini (Fi)

Deborah Bergamini di Forza Italia sul numero dei migranti in arrivo in Italia.

"Sempre più allarmanti i numeri legati all'arrivo dei migranti in Italia. L'Europa non può più far finta di non sentire. L'Oim, Organizzazione internazionale per le migrazioni, ha rilevato un aumento del 25% di arrivi nel nostro paese rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e le previsioni per i prossimi mesi sono tragiche. Lo diciamo da mesi: non è più possibile rimandare, bisogna trovare soluzioni adeguate al problema e in questo è soprattutto l'Europa a dover ascoltare proposte e indicazioni" dichiara in un comunicato la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.



La vicepresidente della Commissione Trasporti illustra in ultimo: "Come dimostrano anche i temi discussi nel corso del recente Congresso del PPE a Malta la questione migranti è una priorità assoluta e affrontarla attraverso politiche chiare e decise è l'unico modo per evitare arrivi incontrollati e morti in mare di persone spesso disperate."