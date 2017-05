Migranti e Ong: bomba sociale rischia di esplodere, dice Bergamini (Fi)

Deborah Bergamini di Forza Italia sulla questione migranti.

"Nonostante in altri casi, nelle esternazioni contro la politica, non ci si sia mai posti il problema, adesso il CSM riflette sull'importanza di dichiarazioni da parte di alcuni magistrati su altre questioni, quelle relative all'immigrazione. Ma l'obiettivo sembra piuttosto quello di voler far tacere i magistrati quando evidenziano verità scomode" riflette in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.



La vicepresidente della Commissione Trasporti dichiara infine: "Restano aperte tutte le questioni scottanti, a partire dal ruolo e dalle responsabilità di alcune Ong nella gestione del dramma migratorio che sta sconvolgendo il nostro Paese. Il governo Renzi nei suoi mille giorni è stato incapace di gestire questa emergenza innescando di fatto una bomba sociale che richiede immediata chiarezza e decisioni. Velocizzare gli accordi bilaterali con i Paesi di provenienza degli immigrati, ridefinire le aree di azione spettanti all'Italia nell'area del Mediterraneo e dividere le responsabilità con gli altri paesi europei sono solo alcune delle soluzioni da mettere subito in campo per evitare che quella bomba sociale deflagri."