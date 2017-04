Migranti: con sinistra Ong diventati enti parastatali, dice Bergamini (Fi)

Deborah Bergamini di Forza Italia denuncia la situazione delle Ong che trasportano i migranti in Italia.

"Continua a crescere il numero di migranti diretti verso l'Italia" illustra in una nota la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.



"Anche Frontex conferma che quelli arrivati dalla Libia sulle nostre coste tra gennaio e aprile raggiungono una percentuale del 30% in più rispetto all'anno scorso" prosegue la vicepresidente della Commissione Trasporti.



Osserva inoltre: "Dal 2013 ad oggi oltre mezzo milione di migranti sono sbarcati in Italia."



Conclude: "Altro che 'servizio taxi': con la sinistra al governo le Organizzazioni non governative si sono trasformate in Organizzazioni governative assumendo il rango di veri e propri enti parastatali."