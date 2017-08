Migranti: con governo PD peso internazionale Italia diminuito, dice Bergamini (Fi)

Deborah Bergamini di Forza Italia sulla gestione migranti.

"Silvio Berlusconi ha ragione, peso internazionale Italia diminuito" commenta in un comunicato la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.

La parlamentare azzurra informa inoltre: "Le parole del presidente Berlusconi a La Stampa sono la pura verità: in questi anni il peso specifico del nostro Paese a livello internazionale è sensibilmente diminuito. Ne è dimostrazione tra le altre cose 'la dilettantistica e sciagurata gestione dell'emergenza immigrazione da parte della sinistra'."

"Naturalmente speriamo che le cose cambino e siamo impegnati affinché ciò avvenga, ma sul finire della legislatura il bilancio della sinistra al governo è sotto gli occhi di tutti: oltre 600.000 sbarchi in pochi anni. Facile parlare adesso, come fa Matteo Renzi, di numero chiuso" rivela in ultimo.