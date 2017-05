Migranti: Italia rompa isolamento al G7 di Taormina, dice Bergamini (Fi)

Deborah Bergamini di Forza Italia sulla questione migranti.

"La questione migranti sta assumendo contorni sempre più drammatici e, in qualche caso, grotteschi. - osserva in un comunicato Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia - Dobbiamo ringraziare le politiche blande e indulgenti della sinistra al governo se siamo arrivati a questo punto. È l'Italia ormai a rischiare di affondare, sotto i colpi di tentennamenti e incapacità che continuano a favorire arrivi di ogni sorta senza adeguati controlli e regole. E ogni giorno si aggiunge qualche tassello inquietante."



"La domanda è allora: quale e quanta gente sta lucrando su questo business di morte che ha innescato una bomba sociale nel nostro paese per far guadagnare pochi profittatori? Di fronte a tutto questo è indifferibile un cambio di passo. Il governo metta in atto vere politiche di contrasto all'immigrazione clandestina - conclude la vicepresidente della Commissione Trasporti -, bloccando gli arrivi incontrollati. E si faccia sentire in Europa, a differenza di quanto accaduto fin qui. Ci attendiamo che all'imminente vertice del G7, previsto proprio in Sicilia, l'Italia padrona di casa riesca una volta per tutte a rompere l'isolamento nel quale si trova."