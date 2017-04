Migranti: 93% parte per lavoro. No ad Ong agenzie collocamento, dice Bergamini (Fi)

Deborah Bergamini di Forza Italia riporta i dati sull'immigrazione.

"L'ultimo rapporto Oim (Organizzazione Internazionale per le migrazioni) riporta dati inequivocabili riguardo la questione migranti: il 93% dei migranti che partono dalla Libia lo fanno per cercare lavoro, solo il 5% scappa da guerre e conflitti. Di fronte a queste ulteriori conferme a ciò che sosteniamo da anni è evidente che serva una stretta sull'immigrazione che nessun ministro dei governi di sinistra ha mai messo in atto" riporta in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.



Evidenzia in conclusione: "Parliamo di migranti spinti da motivi economici, che arrivano poi in Italia in cerca di lavoro e che continuano l'ondata di partenze perché, grazie alle politiche negligenti del governo Renzi, il messaggio che è passato è che le porte da noi siano sempre aperte. Trincerandosi dietro la scusa dell'accoglienza non si espelle nessuno, e così si è generata la drammatica situazione con la quale l'Italia si trova a far i conti oggi, abbandonata dall'Europa, che invece cincischia. Ma ora, dati Oim alla mano, la rotta va immediatamente invertita. Non possiamo consentire che le Ong facciano da agenzie di collocamento quando gli strumenti politici e normativi per regolare gli ingressi di lavoratori stranieri nel nostro Paese sono altri."