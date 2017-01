Legge elettorale: renziani vogliono voto prima di essere cacciati da congresso PD, dice Bergamini (Fi)

"Le liti all'interno del PD - riferisce in una nota Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia -, purtroppo, continuano a monopolizzare l'agenda politica. Ai democratici non interessa arrivare ad una buona legge elettorale che faccia in modo che ci sia corrispondenza fra la maggioranza parlamentare e la maggioranza degli italiani. Ai democratici di fede renziana interessa soltanto votare prima che venga convocato il congresso del PD, per impedire che qualcuno possa prendere il posto dell'attuale segretario e quindi estrometterli dalle liste elettorali per il prossimo Parlamento."



"Noi guardiamo agli interessi dell'Italia, i democratici purtroppo no" osserva infine l'esponente forzista.