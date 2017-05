Legge elettorale: da PD e M5S teatrino insopportabile, dice Bergamini (Fi)

Deborah Bergamini di Forza Italia sulla legge elettorale.

"Le modifiche riguardanti la legge elettorale continuano a generare un teatrino insopportabile" sottolinea in una nota la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.



"Alessandro Di Battista parla di inciuci fra PD e Forza Italia, ma se c'è qualcuno che recita più parti in commedia è proprio il M5S. - denuncia - Facciano piuttosto sapere che legge elettorale vogliono".



"Per ora l'unica iniziativa chiara, univoca e coerente per uscire da questa impasse è arrivata da Forza Italia, con una proposta di legge a base proporzionale con premio di maggioranza depositata in Parlamento" ricorda l'esponente azzurra.