Legge elettorale: centrodestra unito per obiettivo 40%, dice Bergamini (Fi)

"In una dimensione tripolare come quella attuale - segnala in una nota la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini -, noi lavoreremo perché il centrodestra sia sempre più forte e possa tornare a governare. Deve essere il nostro imperativo, perché il centrodestra si rafforzi. Non c'è altra strada."



La parlamentare azzurra osserva inoltre: "I linguaggi possono essere diversi, ma è un dato di fatto che noi governiamo insieme a Giorgia Meloni e Matteo Salvini in Lombardia, Veneto e Liguria e in numerosi Comuni. Occorre elaborare una piattaforma comune e presentarsi con le proposte giuste per gli elettori del centrodestra."



Riflette in conclusione: "Con l'indicazione uscita dalla Consulta è chiaro che il 40% è l'obiettivo di tutti. Per quanto riguarda il centrodestra, il nostro obiettivo è tornare al governo del Paese. La pressione fiscale è la grande emergenza economica di questo Paese, e noi ci presenteremo con la chiarezza di chi ha abbassato la pressione fiscale durante i governi Berlusconi, mentre la sinistra, Matteo Renzi compreso, ha sempre aumentato le imposte: eèun dato di fatto incontrovertibile."