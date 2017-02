Legge elettorale: aut aut Beppe Grillo irricevibile da Parlamento, dice Bergamini (Fi)

"Il Parlamento per fortuna non è il M5S dove la parola di Beppe Grillo è l'unica legge riconosciuta e nessuno può esprimere opinioni senza il suo permesso" diffonde in un comunicato Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.



La parlamentare azzurra osserva: "L'aut aut del leader pentastellato sulla legge elettorale è pertanto irricevibile."



Spiega infine: "Ed è amaro constatare che la corsa a delegittimare le Istituzioni rappresentative oggi abbia contagiato anche il segretario del PD che sulla vicenda dei vitalizi è scivolato sulla spicciola demagogia."