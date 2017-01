Legge elettorale: Beppe Grillo vuole vincere ma non governare, dice Bergamini (Fi)

"I grillini hanno una voglia matta di andare a votare ma poi una volta eletti in Parlamento non possono parlare - sottolinea in un comunicato Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia -, se non autorizzati da Beppe Grillo, e preferiscono che a fare le leggi siano i giudici e i tribunali e non le Camere."



"I grillini inneggiano a Rousseau ma forse ignorano l'esistenza di Montesquieu e della teoria della separazione dei poteri. E' il Parlamento che fa le leggi - puntualizza in conclusione l'esponente forzista -, è il Parlamento che deve rendere omogenee le leggi elettorali per la Camera e per il Senato che dopo la sentenza della Consulta risultano contraddittorie fra di loro e, se applicate, non darebbero al Paese alcuna maggioranza di Governo stabile. Siamo sempre più convinti che Grillo sia interessato soltanto a vincere ma non gli interessi affatto governare, come dimostra del resto l'esperienza impalpabile della giunta Raggi a Roma."