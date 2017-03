Invece di attaccare Tajani Renzi invii casette a terremotati, dice Bergamini (Fi)

Deborah Bergamini di Forza Italia contro Matteo Renzi.

"L'attacco di Matteo Renzi al presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani è incomprensibile. Nella visita a Norcia la 'delegazioncina' guidata dal presidente dell'Europarlamento si è impegnata a versare all'Italia ben 2 miliardi di euro. Che sono - commenta in un comunicato Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia -, occorre ricordarlo, quasi cinque volte i fondi attribuiti nel 2016 dal governo Renzi alla Protezione Civile (454milioni)."



"Non entriamo nel merito della scelta del PD di scimmiottare l'antipolitica grillina, ma si fatica a capire a cosa serva banalizzare un gesto di solidarietà così importante. Renzi anziché spendersi in polemiche di cattivo gusto e dalla dubbia utilità, si impegni a far arrivare le casette alle migliaia di cittadini del Centro Italia che le stanno ancora aspettando" segnala infine.