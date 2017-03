In elezioni Olanda vince la serietà del centrodestra, dice Bergamini (Fi)

Deborah Bergamini di Forza Italia commenta le elezioni in Olanda.

"La vittoria del centrodestra di Rutte in Olanda è il chiaro segnale che i valori condivisi sono più forti delle spinte populistiche. Anche la sinistra crolla e questo è un segnale importante, anche dal punto di vista liberale, in linea con altri paesi: le persone stanno iniziando a fare i conti con chi in politica assume comportamenti seri, concreti e misurabili" rivela in un comunicato Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.



"Anche in un prolungato periodo di crisi si riconosce al centrodestra la capacità di condurre un paese portando pragmatismo, stabilità e sicurezza e per questo anche in Italia dobbiamo tornare ad essere uniti sulla base di un programma comune chiaro. - evidenzia in ultimo la parlamentare azzurra - Il nostro primo impegno rimane quello di lavorare per il bene del nostro paese, senza alcun populismo ma attraverso riforme e proposte che ci aiutino ad uscire da una fase critica della storia nazionale. E se ci presenteremo uniti ai prossimi appuntamenti elettorali, come sta accadendo in vista delle elezioni amministrative di primavera, potremo liberare l'Italia da governi tecnici e di sinistra".