Forza Italia punta a vincere con maggioranza assoluta, dice Bergamini

"Le sfide, anche quelle che sembrano impossibili, ci appassionano. Forza Italia punta a vincere le prossime elezioni con la maggioranza assoluta dei consensi, quel 50 per cento più uno cui ambiamo dal 1994. - riferisce in un comunicato la deputata forzista Deborah Bergamini - Saranno le altre forze politiche a chiamare noi e non viceversa."



La parlamentare azzurra riporta infine: "Fra la sinistra delle tasse e dell'immigrazione e il grillismo del pauperismo e della improvvisazione, quello per Forza Italia è l'unico voto utile per risollevare le sorti del Paese."