Enti locali usano autovelox per fare cassa? Governo indaghi, dice Bergamini (Fi)

Deborah Bergamini di Forza Italia sull'uso degli autovelox.

"La riforma Delrio sulle Province ha il triste primato di aver dilaniato i bilanci degli enti locali in pochi anni, ma non si può per questo pensare di far cassa attraverso le multe. Negli ultimi anni c'è stata infatti un'epidemia nella diffusione di autovelox e un'apposizione di limiti di velocità spesso non giustificata da reali necessità. Al contrario spesso i limiti vengono abbassati al di là di ogni buonsenso, alimentando le possibilità di esser multati. Se la questione fosse realmente legata alla sicurezza dell'automobilista allora si producano direttamente auto che non vadano oltre i 90 km orari!" rende noto la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini.



"Per rispondere alle difficoltà e cercare di far quadrare i bilanci gli enti locali sono costretti a ricorrere alla voce multe ma questo ricade poi, ancora una volta, sui contribuenti. A Rieti, ad esempio, si è passati da un incasso previsto di multe da 800mila ad oltre 3 milioni di euro e così in molte altre province. Per questo ho depositato un'interrogazione chiedendo al Governo di verificare se gli enti locali abbiano rispettato l'iter previsto dalla normativa vigente in merito all'utilizzazione dei sistemi di rilevamento della velocità o se invece siano state messe in atto, come i dati sembrano dimostrare, condotte oppressive volte solo a far cassa", informa la vicepresidente della Commissione Trasporti.



"Quale percentuale dei proventi delle multe viene poi effettivamente investito nella sicurezza stradale? - domanda - Non è accettabile imporre agli automobilisti pratiche ingiuste e vessatorie completamente distanti dall'obiettivo reale per il quale gli autovelox sono stati introdotti: garantire la sicurezza stradale".