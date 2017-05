Bolkestein e ddl balneari: governo PD verso aste immediate, dice Bergamini (Fi)

Deborah Bergamini di Forza Italia sul ddl balneari.

"Il ddl di riordino delle concessioni demaniali marittime in esame alla Camera rischia di distruggere per sempre un comparto del nostro paese che andrebbe invece fortemente valorizzato, quello delle imprese balneari" avverte in una nota Deborah Bergamini, responsabile della comunicazione di Forza Italia.



"Per questo mi sto impegnando in prima persona, insieme a molti colleghi di Forza Italia, per scongiurare l'approvazione di questa legge. - assicura - Si deve far ripartire l'Italia, non affossarla come il governo sembra voler fare anche in questo caso. Con l'attuazione della Bolkestein si affaccia un grandissimo rischio: quello di aste immediate per le spiagge. Con FI al governo questa sarebbe una soluzione da non considerare nemmeno, anzi un simile rischio sarebbe assolutamente scongiurato".