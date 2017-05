Serracchiani: stupro da profugo più odioso. Saviano: lascia PD per la Lega?

Polemica social sulle dichiarazioni di Debora Serracchiani che sottolinea: "La violenza sessuale è un atto odioso e schifoso sempre ma risulta socialmente e moralmente ancor più inaccettabile quando è compiuto da chi chiede e ottiene accoglienza nel nostro Paese".

Scoppia inevitabilmente la polemica (ovviamente social) tra chi è più politically correct. In prima linea Roberto Saviano che cinguetta: "Salvini saluta l'ingresso di Serracchiani nella Lega. Spero la candidi lui: se lo fa ancora il Pd, vuol dire che il Pd è diventato la Lega".

Contro la Serracchiani anche alcuni compagni di partito, in particolare i consiglieri del PD del Comune di Milano che ci tengono a sottolineare: "I 'ma' e gli 'ancor più' non sono accettabili. E i 'socialmente' e 'moralmente' ugualmente ingiustificabili. - aggiungendo - È 'più' accettabile, più 'socialmente' e 'moralmente' accettabile quella di un compagno, di un amico, di un marito, un vicino di casa, un compaesano? La lista potrebbe continuare. I reati e delitti hanno forme e aggettivi diversi a seconda di chi li fa?".



"Qui non si tratta, solamente, della deriva di un partito, che mi interessa meno. Ma dello scivolamento di un intero paese sul piano della civiltà, innanzitutto nell'uso delle parole. Spero che qualcuno fermi questo delirio" dichiara invece Francesco Laforgia, presidente dei deputati di Articolo 1 - MDP.



Debora Serracchiani cerca quindi di chiarire il suo pensiero e precisa su Twitter: "Non esistono stupri di serie a o serie b. Sono tutti ugualmente atroci. In questo caso all'atrocità si aggiunge rottura patto di accoglienza".