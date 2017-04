Dear Jack: dopo Alessio Bernabei addio anche a Leiner Riflessi

Dopo aver perso nel 2015 Alessio Bernabei , i Dear Jack devono dire addio anche al nuovo cantante. Leiner Riflessi infatti annuncia su Facebook: "Ho deciso, di comune accordo con i Dear Jack, di proseguire il mio percorso da solo".

"La vita è un viaggio, di quelli incredibili di cui non conosci le tappe. Le cose spesso ti arrivano addosso e non puoi far altro che viverle con quanta più voglia, grinta ed entusiasmo possibili. Il mio ultimo anno è stato così: ho incontrato 4 fratelli con i quali ho condiviso un pezzo di strada che non avrei mai pensato potesse essere così denso, ricco ed emozionante. Come persona, come musicista e come cantante ho sempre pensato di essere alla ricerca, fosse di un suono, di un'emozione, di un'idea" scrive su Facebook Leiner Riflessi, nell'annunciare la decisione di lasciare i Dear Jack, divenuti celebri grazie alla loro partecipazione al talent di Maria De Filippi "Amici".



"Essere sempre alla ricerca è spesso una responsabilità che ti impone di non fermarti mai. E per farlo a pieno a volte è necessario cambiare strada. - spiega quindi il cantante di origini colombiane - Per questo ho deciso, di comune accordo con i Dear Jack, di proseguire il mio percorso da solo. Non so ancora dove questo percorso mi porterà, ma, rubando le parole ad un altro Jack, non è la destinazione è il viaggio che conta".



"Tutti noi siamo le persone che incontriamo. Ci definiamo anche e soprattutto tramite gli incontri e le esperienze che facciamo. Per questo porterò sempre con me questa avventura pazzesca. Grazie a tutti per il supporto ricevuto in questi giorni, siamo tutti molto sereni e coscienti delle nostre decisioni. A presto, vi voglio bene", conclude.



Non è la prima volta che i Dear Jack perdono il cantante. Leiner era entrano infatti nel gruppo nel 2015, dopo che Alessio Bernabei aveva deciso di intraprendere la carriera solista. L'addio di Leiner era stato anticipato dai Dear Jack il 30 marzo, postando una foto su Facebook senza il cantante.