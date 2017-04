Metodo Stamina all'estero: Davide Vannoni arrestato prima della fuga da Italia

Davide Vannoni, creatore del metodo Stamina bocciato Comitato scientifico nominato dal Ministero della Salute, è stato arrestato a Torino. Secondo gli inquirenti, Vannoni proseguiva le infusioni di staminali all'estero, in Georgia.

Davide Vannoni è stato arrestato questa mattina con l'accusa di aver continuato a somministrare all'estero il metodo Stamina nonostante la bocciatura del Comitato scientifico nominato dal Ministero della Salute. Il processo sul metodo Stamina si era chiuso nel 2015, per Vannoni, con un patteggiamento di un anno e dieci mesi (pena sospesa) e l'impegno a non praticare più in Italia la terapia.



Ed infatti, secondo gli inquirenti, Vannoni stava proseguendo il metodo Stamina in Georgia, in un ospedale di Tblisi dopo aver "adescato" i pazienti anche tramite i social network, Facebook in particolare.



Il reato di tentata truffa ai danni della Regione Piemonte era andato invece in prescrizione.



Davide Vannoni è stato arrestato nella sua abitazione a Moncalieri (Torino) dai carabinieri del NAS con l'accusa di associazione a delinquere. I militari hanno infatti sospettato che Vannini era in procinto di lasciare l'Italia.



Nel novembre scorso anche la rivista Nature aveva rivelato che queste infusioni di staminali continuavano ad essere praticate nell'Est Europa, pare al prezzo di almeno 30mila euro ciascuna.