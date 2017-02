David di Donatello 2017: quest'anno anche la miglior sceneggiatura "adattata"

100autori comenta le candidature del David di Donatello 2017.

"Marco Bellocchio, Claudio Giovannesi, Edoardo De Angelis, Paolo Virzì, Matteo Rovere, Marco Danieli, Filippo Gravino, Marco Martani, Roberto Andò, Angelo Pasquini, Francesca Manieri, Antonio Leotti, Gianfranco Cabiddu, Salvatore De Mola, Francesca Marciano, Massimo Gaudioso, Giorgio Treves, Marco Amenta, Roan Johnson. Sono alcuni dei candidati ai David di Donatello 2017, nelle categorie Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Sceneggiatura Adattata, Miglior Documentario e David Giovani. Sono tutti soci 100autori", viene riferito in una nota.



"A loro e a tutti gli altri candidati in competizione, va l'in bocca al lupo dell'Associazione e un ringraziamento speciale per averci offerto esperienze cinematografiche così diverse e così intense. 100autori desidera complimentarsi, in particolare, con una nuova grande generazione di autori che si impone oggi alla ribalta e trova in queste candidature un'ulteriore conferma" prosegue l'Associazione degli autori.



"Ci preme inoltre ricordare che in questa edizione la statuetta alla Miglior Sceneggiatura si sdoppierà: verrà premiata sia la miglior sceneggiatura originale che la miglior sceneggiatura 'adattata': un altro importante risultato ottenuto dai rappresentanti 100autori nell'Assemblea dei soci dell'Accademia David di Donatello a sostegno del lavoro degli sceneggiatori di cinema" si fa sapere in conclusione.