David di Donatello 2017: 17 candidature per "Indivisibili"

Il film 'Indivisibili' di Edoardo De Angelis si è aggiudicato 17 candidature ai David di Donatello.

"'Indivisibili', il film di Edoardo De Angelis coprodotto e distribuito da Medusa, si è aggiudicato 17 candidature ai David di Donatello, il più importante premio cinematografico italiano", viene annunciato in una nota da Mediaset.



"Un risultato eclatante, soprattutto se si considera che le nomination possibili erano 18 e che nessun altro film ha ottenuto più nomination. - si sottolinea - Continua così il successo del cinema di qualità made in Mediaset, che solo un anno fa ha visto trionfare 'Perfetti sconosciuti' non solo ai David di Donatello (Miglior Film e Migliore Sceneggiatura), ma anche al Tribeca Film Festival di Robert De Niro (Migliore Sceneggiatura)".



"'Indivisibili' racconta la storia di due gemelle siamesi napoletane che lavorano come cantanti neomelodiche per feste paesane, battesimi e matrimoni. - viene riassunto - Sulla loro condizione lucra la famiglia, che le tratta come fenomeni da baraccone e si oppone all'intervento chirurgico che potrebbe separarle".