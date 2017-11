Legge Spettacolo: un altro impegno mantenuto, dice Franceschini

Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali, commenta la legge sullo spettacolo.

"La nuova legge sullo spettacolo dal vivo appena approvata in via definitiva alla Camera incrementa le risorse del Fondo Unico per lo spettacolo, estende l'Art Bonus a tutti i teatri, rende permanente il tax credit musica, introduce maggiore trasparenza, porta sostanziali novità per il rilancio e la crescita del settore e prevede il graduale superamento della presenza degli animali nei circhi" sottolinea in una nota il ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.



"Un altro impegno mantenuto: - assicura - dopo la nuova legge sul cinema ora la nuova legge sullo spettacolo attesa anch'essa da anni e anni". "Grazie davvero al Parlamento per aver voluto e consentito un'approvazione in tempi brevi. - prosegue il ministro - Mi pare un segno molto importante l'atteggiamento aperto e collaborativo delle opposizioni che ringrazio, anche perché non è la prima volta su provvedimenti che riguardano la cultura".



"Sono molto contento e apprendo con molto piacere che i temi della cultura e del turismo che fino a qualche anno fa erano considerati marginali nelle analisi economiche siano diventati centrali e ci sia consapevolezza sempre più forte che investire in cultura e turismo sia una carta per la competitività del Paese. - conclude - Abbiamo appena approvato la legge sullo spettacolo dal vivo dopo quella sul cinema, quindi, il quadro legislativo attuale è importante e durerà nel tempo".