L'ultimo "Colpo di Scena" di Dario Fo fu con Pino Strabioli: l'omaggio di Rai3

'Colpo di Scena', in onda venerdì 13 ottobre su Rai3.

"A un anno esatto dalla sua scomparsa, Rai3 vuole ricordare venerdì 13 ottobre alle 23.30, Dario Fo attraverso l'intervista che Pino Strabioli raccolse per il suo programma 'Colpo di Scena'. Ripercorrendo le tappe di una carriera lunga più di mezzo secolo, nella conversazione con il grande maestro si intrecciano i ricordi personali a quelli di avvenimenti storici comuni a tutti gli italiani" viene riferito in una nota della tv di Stato.



"Dalle origini sul lago Maggiore, tra i maestri soffiatori esperti nella fabulazione, agli esordi nella Milano degli anni '50, dall'impegno politico alla musica, dalla passione per l'arte al vuoto incolmabile lasciato dalla sua compagna di sempre, Franca Rame. Il programma è di Pino Strabioli, Assunta Magistro e Fabio Masi che firma anche la regia. Il produttore esecutivo è Adriana Sodano" chiarisce infine la Rai.