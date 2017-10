Federalismo: ok in bicamerale Regioni Emilia Romagna, Veneto e Lombardia

Daniele Marantelli del PD sull'autonomia di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

"L'ufficio di presidenza della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale ha accolto la mia proposta di prevedere le audizioni delle tre regioni che attraverso modalità diverse hanno attivato iniziative per l'attuazione dell'articolo 116 (terzo comma) della Costituzione: Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Oltre alle audizioni del Governo e di esperti della materia. Serve che il Parlamento, fuori dagli aspetti mediatici che rischiano di oscurare la complessità di questo tema, svolga in tempi rapidi, compatibili con il ravvicinato termine della Legislatura, un serio approfondimento che riguardi anche competenze legislative e funzioni amministrative. - dichiara Daniele Marantelli della presidenza del Gruppo PD della Camera - Questo è il compito che ci è stato consegnato con le iniziative prese dalle tre Regioni e dal dibattito che ne è conseguito e che riguarda il Paese nel suo insieme. Ed è un bene che la commissione abbia deciso di affrontare senza esitazioni questa sfida".