Mondiali 2018 Italia fuori. De Rossi: "dovemo vince non pareggià". Video

Diventa virale il video del centrocampista azzurro Daniele De Rossi che durante la partita contro la Svezia si arrabbia con lo staff tecnico e sbotta: "Nun dovemo pareggià, dovemo vince".

"Ma che entro io, nun dovemo pareggià, dovemo vince". Diventa virale il video del centrocampista azzurro Daniele De Rossi, in panchina da inizio partita sostituito da Jorginho. Il labiale catturato dalle telecamere Rai lascia trasparire l'insoddisfazzione verso le scelte dello staff tecnico.

De Rossi conferma a fine partita, dopo il pareggio con la Svezia e la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2018, di aver dato "un'indicazione tattica che non mi spettava" e per questo si scusa, e spiega: "Ci scaldavamo a tre a tre, quando lo hanno chiesto a me ho indicato Insigne, lamentando che dovevamo vincere e non pareggiare".

Daniele De Rossi comunque assicura: "Se chiamato sarei entrato".