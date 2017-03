Serie B: subito il Daspo per violenti allo stadio Menti, dice Sbrollini (PD)

Daniela Sbrollini del PD sulle violenze degli ultrà bresciani allo stadio Menti.

"Ancora purtroppo episodi di violenza fuori dagli stadi. Sabato pomeriggio a Vicenza gli ultrà ospiti del Brescia Calcio hanno attaccato la 'gabbia' dello stadio Romeo Menti sfasciandola e aggredendo i poliziotti in servizio, alcuni dei quali sono rimasti feriti e portati al pronto soccorso S. Bortolo", riferisce in una nota Daniela Sbrollini, deputata del PD.



"Già due anni fa i tifosi vicentini erano stati vittime di un agguato vigliacco fuori dallo stadio Rigamonti di Brescia quando i pullman biancorossi sono stati presi d'assalto con pietre e spranghe, causando diversi feriti tra cui un bambino colpito gravemente. - ricorda quindi la responsabile dem Sport e Welfare - I tifosi del Vicenza Calcio, invece, negli ultimi anni hanno diminuito sensibilmente i feriti causati verso altre tifoserie e verso altre forze dell'ordine: stando ai dati ufficiali dell'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive si nota come siano passati da 36 a 9 e poi a 4 nelle ultime tre stagioni calcistiche. Un dato estremamente positivo che indica nette differenze tra le tifoserie anche nella Serie B".



"Ora molto probabilmente arriveranno i Daspo, i divieti di accesso alle manifestazioni sportive per i soggetti con precedenti di violenza. - si precisa - Questi violenti non hanno nulla a che fare con lo sport e con il calcio che vogliamo vedere, non possiamo permettere che queste categorie di ultrà rovinino ed ostacolino la passione vera della stragrande maggioranza dei tifosi. Dobbiamo valorizzare il tifo 'sano' e incentivare le famiglie a ripopolare gli impianti sportivi, su cui bisogna assolutamente investire come sta provando a fare da alcuni anni B Futura, la società della Lega di Serie B".