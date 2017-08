Olimpiadi 2014: a Roma persi 170mila posti di lavoro, dice Sbrollini (PD)

Daniela Sbrollini del PD sulle Olimpiadi del 2024.

"Parigi 2024, Los Angeles 2028. Queste le sedi olimpiche che seguiranno all'edizione dei Giochi di Tokyo. La candidatura di Roma 2024, che era partita in maniera straordinaria, poteva essere la grande svolta per la nostra Capitale, per tutto il Paese. Era l'occasione di poter pensare e realizzare progetti di sviluppo urbano, di riqualificazione per i trasporti, un rilancio generale dell'immagine di Roma nel mondo", dichiara in una nota Daniela Sbrollini, responsabile sport del PD.

"Il governo Renzi - prosegue - ed il CONI, con il suo Presidente Giovanni Malagò, ci avevano creduto molto, avviando uno straordinario programma di idee ed investimenti. Invece il M5S ha voluto dire No a prescindere. Un No, ideologico, per paura, per mancato coraggio nel voler programmare e vigilare su un'occasione storica che avrebbe trasformato positivamente una città che appare immobile, ed in difficoltà".



"Con il No alle Olimpiadi di Roma 2024, il sindaco Virginia Raggi ha chiuso le porte a oltre 170mila posti di lavoro, un piano di rigenerazione delle periferie, opportunità per tutto il settore turistico e per il commercio. - sostiene l'esponente dem - Chi ha deciso per il No non ha compreso le ricadute positive di indotto ed immagine per la Città. Due miliardi di euro sarebbero stati stanziati dal Comitato Olimpico Internazionale verso la nostra Capitale. Era inoltre la grande occasione per dare una scossa positiva a tutto il mondo dello sport italiano, un settore troppo spesso sottovalutato che rimane straordinario: sostenuto principalmente dal volontariato e capace di generare cultura, educazione, salute ed inclusione capillarmente in tutto il nostro Paese".

"Le sfide, le opportunità, anche se difficili vanno colte ed affrontate, perché è sulle sfide impegnative che si misura la cifra di una classe politica e di una generazione. - conclude - Ora nella sessione olimpica del prossimo settembre a Lima non resta che nominare la città che ospiterà la sessione CIO per il 2019, Milano è città candidata. Mi auguro fortemente che Milano possa ottenere questo risultato".