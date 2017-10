Minacce M5S a Rosato:quella di Parisi è solo punta iceberg, dice Sbrollini (PD)

Daniela Sbrollini del Pd rivolge un appeello al M5S.

"Voglio rivolgere un appello al MoVimento 5 Stelle rispetto alle folli parole di Angelo Parisi, assessore designato in Sicilia: si attivi al più presto per denunciare e placare l'onda d'odio che ha generato questa minaccia di morte e tante altre occasioni di violenza verbale negli ultimi mesi", dichiara in una nota Daniela Sbrollini, deputata del Partito Democratico.

"Quanto accaduto - prosegue - non è che la punta dell'iceberg di una escalation di violenza nella politica che ormai dura da anni. Come la maggioranza degli italiani sono disgustata da chi, in assenza di argomentazioni sul piano politico, cerca di recuperare consenso facendo leva sul sentimento d'odio e insultando esponenti di altri schieramenti".

"Da tempo il Partito Democratico, soprattutto all'interno dei rami del Parlamento, si batte per far sì che la dialettica politica, anche quella più accesa, non sconfini mai in questa barbarie. - assicura - Esprimo dunque tutta la mia solidarietà ad Ettore e alla sua famiglia, rinnovando nei suoi confronti stima e affetto per il grandissimo lavoro svolto in questi anni come deputato e come capogruppo".