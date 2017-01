Inquinamento PFAS: come Lorenzin garantirà salute pubblica?, chiede Sbrollini (PD)

"Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) hanno gravemente inquinato il territorio vicentino. Decine di comuni del Vicentino hanno avuto acqua inquinata per diversi anni e gli effetti purtroppo si sono evidenti sulla salute umana in particolare sulle donne incinta e sui feti. Dimostrano ciò sempre più studi e l'ultimo in ordine cronologico ('Studio sugli esiti materni e neonatali in relazione alla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche, Pfas') è stato commissionato dalla stessa Regione Veneto nell'estate scorsa ma reso pubblico solamente in questi giorni" ricorda in una nota la deputata del PD Daniela Sbrollini, annunciando di aver quindi presentato "una interrogazione al ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, per sollecitare un rapido intervento dell'Istituto Superiore di Sanità".



"La salute pubblica viene prima di tutto; - conclude la parlamentare dem - sarò a fianco dei cittadini e alle istituzioni del mio territorio per chiedere giustizia e verifiche adeguate".