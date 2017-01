Manovra correttiva porterà nuove tasse: Padoan e Gentiloni dicano verità, chiede Santanchè

"Pier Carlo Padoan e Paolo Gentiloni gettino la maschera e dicano la verità: dobbiamo cercare 3,4 miliardi per ottemperare ai capricci di Bruxelles e questo sforzo si tradurrà in nuove tasse per gli italiani" riporta in una nota Daniela Santanchè, deputata di Forza Italia.



"Come sempre ci facciamo dettare la linea da quell'Europa che quando ci deve aiutare si tira invece sempre indietro" continua infine l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.