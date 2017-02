Dopo Letta turno di Gentiloni: Renzi se ne prenda responsabilità, dice Santanchè

"Matteo Renzi vuole andare al voto? Benissimo" fa sapere in una nota la deputata di Forza Italia Daniela Santanchè. "Si prenda la responsabilità per la seconda volta di fare cadere il suo governo e la sua maggioranza. Dopo Letta, Gentiloni" prosegue.



"Avanti un altro. - osserva - Tanto a rimanere indietro sono gli italiani. Tema per lui non appassionante, ma da sacrificare sull'altare del suo potere".