Daiana Lou: da X Factor alla Streetherapy, esce il primo album "della strada"

I Daiana Lou, ex concorrenti di X Factor, pubblicano il loro primo album dal titolo Streetherapy. Il progetto discografico è stato anticipato dal singolo "Thousand Scars", colonna sonora del film "Terapia di coppia per amanti".

Esce oggi, 27 ottobre, l'atteso primo album dei Daiana Lou, il duo electro-trip-rock che ha partecipato ed ha svelato i "segreti" di X Factor 2016. Il primo progetto discografico dei Daiana Lou di chiama Streetherapy perché è "la strada il punto di vista più sincero da dove cercare di comprendere il mondo", come hanno spiegato Daiana e Luca. Streetherapy parte infatti dal silenzio che si crea tra le persone che si imbattono per caso durante le performaces dei Daiana Lou tra le strade di Berlino e prende vita attraverso queste immagini e queste mille storie.



Streetherapy (etichetta Produttori Italiani Associati, distribuito da Believe Digital) è stato anticipato dal singolo "Thousand Scars", secondo estratto (dopo Sober) e parte della colonna sonora del film "Terapia di coppia per amanti", tratto dall'omonimo romanzo di Diego De Silva, che firma la sceneggiatura insieme al regista, Alessio Maria Federici, con Ambra Angiolini, Pietro Sermonti e Sergio Rubini. I Daiana Lou interpreteranno la band del protagonista Modesto Fracasso.



"L'attività di buskers ci ha consentito di vivere le bellezze e le contraddizioni della società di oggi da un punto d'osservazione privilegiato, essendo la strada la connessione principale della frenesia del mondo. Ed è in questo contesto che la nostra primissima opera prende forma… - spiegano i Daiana Lou - Per anni abbiamo vissuto la possibilità di fornire la colonna sonora alle mille storie che vedevamo in strada... un uomo in visita alla propria amata, la curiosità dei bambini dopo scuola, la nostalgia di una coppia di anziani a passeggio, la trasgressione dei punk, i balli divertiti dei senzatetto, l'eleganza impeccabile degli uomini d'affari... nonostante le vite apparentemente diverse, per una qualche magica energia ad un certo punto si trovavano tutti in silenzio l'uno di fianco all'altro".