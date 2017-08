Disturbi apprendimento: troppa medicalizzazione nelle scuole, dice M5S

Il MoVImento 5 Stelle presenta una interpellanza sulla Legge 170/2010 riguardo i disturbi dell'apprendimento (DSA).

"Oggi in Italia assistiamo ad un forte aumento degli studenti che hanno ottenuto la certificazione per un DSA, disturbo dell'apprendimento. A fronte di questi numeri, chiediamo al governo di attivare un piano di monitoraggio per verificare l'applicazione della Legge 170/2010 e relative linee guida, che hanno portato la scuola ad arretrare a favore dell'opzione sanitaria", chiedono i parlamentari del M5S delle Commissioni Cultura di Camera e Senato, in un'interpellanza ai ministri dell'Istruzione e della Salute a prima firma Enza Blundo, vice presidente della Commissione Infanzia e Adolescenza.



"Secondo uno studio svolto dall'Inpef, e illustrato dalla Prof.ssa Palmieri in audizione in Commissione Infanzia e Adolescenza - spiega la pentastellata -, negli ultimi anni c'è stato un aumento del 40% delle diagnosi rispetto ai 10 anni precedenti, con 190mila casi di DSA diagnosticati. Il tutto, però, senza che esista un registro nazionale e neppure una mappatura in grado di dare numeri e notizie ufficiali su questi disturbi".



"La Legge in questione - precisano quindi i parlamentari 5 Stelle - negli ultimi anni ha prodotto un arretramento, quasi una deresponsabilizzazione, degli istituti scolastici nell'affrontare le difficoltà di apprendimento dei ragazzi, e questo nonostante la Legge preveda che l'insegnante metta in atto piani didattici mirati e attività di recupero che possono produrre miglioramenti ed evitare il ricorso ad azioni di altra natura. La medicalizzazione nelle scuole ne è la conseguenza più evidente. Tutto questo avviene anche per effetto della mancanza di competenze per mettere in atto didattiche alternative e di una figura come quella del pedagogista scolastico".