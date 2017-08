DSA, Inpef e M5S: legge 170 su disturbi apprendimento incostituzionale

Vincenza Palmieri dell'Inpef, in conferenza stampa con la senatrice M5S Enza Blundo denuncia le storture della legge 170 del 2010 sui disturbi dell'apprendimento, che ha causato solo una medicalizzazione della scuola.

La Legge 170 sui disturbi dell'apprendimento rischia di essere incostituzionale. Nel frattempo, dal 2010 ha causato un eccesso di "medicalizzazione della scuola, chiudendo la porta, di fatto, a tutti quei bambini che per qualche motivo - personale, ambientale, relazionale, educativo - manifestino un qualche tipo di difficoltà durante il processo di apprendimento" come denuncia la professoressa Vincenza Palmieri dell'Inpef nel corso di una conferenza stampa con la senatrice Enza Blundo (MoVimento 5 Stelle) che ha presentato il 27 luglio una interpellanza urgente sul tema al ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli e a quello della Salute Beatrice Lorenzin. In attesa della risposta del governo, la presidente dell'Inpef ribadisce che "nel 2010 è stata scritta una delle pagine più tristi della storia della scuola italiana" perché sempre più spesso "le difficoltà dei ragazzi o le normali richieste di aiuto, si sono spesso tradotte, invece che in una risposta di tipo didattico, nella ricerca e nella identificazione di un 'disturbo'".



Palmieri chiarisce inoltre: "Grave paradosso aggravatosi poi attraverso la Legge che ha 'riconosciuto' tali 'disturbi' e li ha 'presi in carico' con una serie di disposizioni e linee guida più tese a garantire la sopravvivenza della Legge stessa che la sopravvivenza dei nostri ragazzi - osservando - Non esiste una Legge in Italia che riconosca, ad esempio, il tunnel carpale o l'ipertensione o una legge che stabilisca 'sistemi compensativi' per gli ipotiroidei. La Legge 170 invece definisce la diagnosi, i metodi, persino la 'terapia' (i sistemi compensativi e dispensativi), fatto straordinariamente unico che fa sollevare dubbi di costituzionalità sulla Legge e che ha prodotto in questi anni un aumento vertiginoso delle diagnosi e l'attivazione di una filiera neuropsichiatrica che non collima con la missione primaria della scuola".



"I numeri sono significativi: - sottolinea l'Inpef - 190.000 bambini diagnosticati DSA, una pandemia senza precedenti, incrementi, in alcune zone, del 50% rispetto all'anno precedente. Ed insegnanti della scuola per l'Infanzia spesso preposte ad individuare gli indicatori predittivi dei disturbi, come uno spionaggio industriale, stabilito per Legge o Linee guida".