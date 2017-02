Fermare invecchiamento è "antisenso" ma funziona, grazie ad una molecola

I ricercatori del CNR hanno scoperto una nuova batteria di molecole dette "antisenso" capaci di rallentare l'invecchiamento cellulare. Questa molecola agisce sui telomeri, protezioni alle estremità dei cromosomi, impedendo l'attivazione di quegli allarmi molecolari che condurrebbero la cellula alla senescenza.

Una nuova batteria di molecole dette "antisenso" complementari agli RNA riuscirebbero a rallentare l'invecchiamento cellulare. Lo studio, pubblicato su Nature Communications a cura di Fabrizio d'Adda di Fagagna dell'Istituto di genetica molecolare del Consiglio nazionale delle ricerche (Igm-Cnr), ha preso avvio dopo la scoperta di una classe di RNA non codificanti del tutto inedita, i DDRNA (DNA Damage Response RNA). I DDRNA svolgerebbero il ruolo di guardiani del DNA, intervenendo cioè ogni volta che si rileva un danno al DNA in maniera tale da far scattare l'allarme a tutela dell'integrità del genoma.



La ricerca ha permesso di comprendere in maniera più avanzata come avviene la segnalazione all'interno della cellula della presenza di telomeri danneggiati e allo sviluppo di soluzioni per impedirla.



I telomeri sono le protezioni alle estremità dei cromosomi che prevengono l'erosione del resto del materiale genetico. Come spigea in una nota il CNR "è fisiologico che i telomeri si accorcino progressivamente ogni volta che il DNA della cellula si replica per riprodursi o che si danneggino nel tempo anche in assenza di divisione. L'accorciamento e il danno ai telomeri costituiscono una minaccia alla stabilità del nostro DNA e la cellula reagisce attivando un allarme molecolare che blocca la proliferazione della cellula danneggiata e ne induce la sua senescenza, una sorta di invecchiamento cellulare. La cellula senescente perde per sempre la capacità di replicarsi e di svolgere efficientemente le proprie funzioni, e questo impedisce ai tessuti di rigenerarsi".



Il nuovo studio ha però permesso di osservare che "i telomeri, quando sono corti o danneggiati, possono indurre essi stessi la formazione di DDRNA e quindi l'attivazione dell'allarme e la conseguente senescenza della cellula", come spiega Fabrizio d'Adda di Fagagna.



"La cellula, cioè, va in senescenza a causa dell'allarme molecolare attivato sui telomeri dai DDRNA: questo può accadere nel processo d'invecchiamento fisiologico o in sindromi in cui i telomeri sono disfunzionali", si precisa. Come spegnere quindi questi allarmi molecolari, i DDRNA, specificamente sui telomeri, in modo da prevenirne la senescenza?



D'Adda di Fagagna e il suo team ha quindi sviluppato queste molecole "antisenso" (oligonucleotidi) complementari agli RNA che "agiscono specificamente sui telomeri inibendo la funzione dei DDRNA telomerici impedendo perciò l'attivazione di quegli allarmi molecolari che condurrebbero inevitabilmente la cellula alla senescenza", chiarisce Francesca Rossiello, ricercatrice del team del programma di Ifom "Risposta al danno al DNA e senescenza cellulare" e coautrice della pubblicazione.



Il CNR specifica che "sperimentata sia in vitro in cellule umane e murine sia in vivo in modelli murini, la nuova molecola antisenso è stata costruita in base allo studio dei DDRNA identificati tramite una nuova tecnologia, il Target Enrichment, sviluppato appositamente dal team di Ifom in collaborazione con il Center for Life Science Technologies diretto dall'italiano Piero Carninci all'interno del Riken Institute a Yokohama in Giappone. Il Target Enrichment ha consentito infatti di identificare per la prima volta questi DDRNA telomerici e di decodificare la loro sequenza".



Il prossimo passo è capire come le nuove molecole antisenso possano essere utili per prevenire l'invecchiamento cellulare in patologie associate al danno ai telomeri, quali la cirrosi epatica, la fibrosi polmonare, l'aterosclerosi, il diabete, la cataratta, l'osteoporosi e l'artrite o in malattie rare come la progeria caratterizzata da invecchiamento precoce.