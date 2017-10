Cristina D'Avena svela i 16 Duets: anche Elio, Ermal Meta, Benji e Fede e J-Ax

Cristina D'Avena svela i 16 artisti che hanno collaborato al suo nuovo album "Duets", nel quale hanno cantanto alcune delle sigle dei cartoni animati più famosi e amati.

"Ve lo avevo promesso. Ecco chi sono i 16 artisti che duettano con me in 'Duets'" annuncia su Facebook Cristina D'Avena, pubblicando un video che mostra alcuni momenti delle registrazioni del nuovo album, dove la cantante duetta, appunto, con i colleghi alcune delle sigle più amate dei cartoni animate.

Cristina D'Avena, postando una immagine, aveva già rivelato le 16 canzoni, tra cui "Il mio nome è Jem", "L'incantevole Creamy", "Holly e Benji", "Siamo Fatti Così", "Occhi di gatto", "Pollon" e ovviamente le immancabili "Mila e Shiro due cuori nella pallavolo", "I Puffi", "Lady Oscar" e "Kiss me Licia".

Non è ancora dato sapere l'abbinamento artista-cartone animato, ma intanto Cristina D'Avena svela che nel nuovo album Duets hanno collaborato Francesca Michelin, Loredana Bertè, Baby K, Arisa, Annalisa, Emma Marrone, Michele Bravi, Elio, La Rua, Noemi, Chiara, Alessio Bernabei, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri e persino J-Ax.