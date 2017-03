Cristiano Ronaldo: altri 2 figli con utero in affitto perché "la mamma non serve"

Cristiano Ronaldo sarebbe ricorso nuovamente alla pratica dell'utero in affitto. A 7 anni dalla nascita del figlio Cristiano Junior, il campione portoghese, asso del Real Madrid, aspetterebbe due gemelli da una madre surrogata.

"Cristiano Ronaldo avrà altri due figli con l'utero in affitto. Figli 'à la carte', scelti come si fa in boutique e senza le noiose scocciature della gravidanza e del parto: è questa la nuova moda dei ricchi, etero, gay o gay non dichiarati", sottolinea su Facebook Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, commentando la notizia che il campione portoghese, asso del Real Madrid, avrebbe "commissionato" altri due figli ad una madre surrogata.



Secondo i media britannici, anche il primo figlio di Cristiano Ronaldo, Cristiano Junior, sarebbe nato attraverso la pratica dell'utero in affitto, tanto che nel 2010 il calciatore aveva annunciato a sorpresa "di essere diventato padre di un bambino. - spiegando - La madre del bebè e io abbiamo concordato, dato che lei preferisce che la sua identità si mantenga confidenziale, che mio figlio resti sotto la mia esclusiva tutela".



All'epoca della nascita del primo figlio, Cristiano Ronaldo era unito alla modella Irina Shayk mentre attualmente è fidanzato con la modella spagnola Georgina Rodriguez. Oggi come allora, però, Ronaldo sembra continuare a pensare ciò che dichiarò un paio di anni fa: "A mio figlio una madre non serve, gli basto io".



E così, stando a quanto riporta The Sun, Cristiano Ronaldo avendo creduto fosse giunto il momento per il figlio di avere due fratellini è ricorso nuovamente all'utero in affitto. I due gemellini dovrebbero nascere presto "perché la madre è in avanzata gestazione". O l'incubatrice?