Cristiano De André non mi ha picchiata, dice Ottavia Pojaghi Bettoni su Facebook

Ottavia Pojaghi Betton, compagna poco più che 20enne di Cristiano De André, su Facebook assicura di non essere stata picchiata dal cantautore. "Mi sono avvicinata a lui e sono stata respinta", assicura la modella. "Grazie amore, ti chiedo scusa per l'accaduto!", risponde Cristiano De André.

"Vorrei comunicare a chiunque abbia a cuore la vicenda che sto bene. Non sono stata picchiata" assicura su Facebook Ottavia Pojaghi Bettoni, la compagna di Cristiano De André finito un paio di giorni fa al centro delle cronace a causa di un violento diverbio accaduto in piazza a Santa Teresa di Gallura (Sardegna).



Secondo le prime ricostruzioni, nella serata di venerdì 31 marzo tra Cristiano De André e Ottavia Pojaghi Bettoni sarebbero volati insulti, con il cantautore che avrebbe "afferrato per i capelli la ragazza e l'avrebbe trascinata", come riporta il Corriere.it.



A causa della lite, sul posto sono giunti infatti anche i Carabinieri, mentre i sanitari del 118 hanno assistito Ottavia Pojaghi Bettoni. Qualche giorno prima di questo episodio, Francesca, la figlia di Cristiano De André, aveva accusato in tv il padre di essere un violento sostenendo che aveva "massacrato di botte" la sorella.



Ottavia Pojaghi Bettoni, 30 anni più giovane di Cristiano De André (55 anni), riferisce però un'altra versione dei fatti. "A seguito di una lite, - scrive su Facebook la modella - quale coinvolgeva altre persone, nel tentativo di calmare Cristiano, mi sono avvicinata a lui e sono stata respinta. La rovinosa caduta che ne è seguita non è stata un'aggressione volontaria ma un cieco gesto di rabbia".



"Naturalmente - spiega Ottavia Pojaghi Bettoni - per le prassi di pronto soccorso, data la caduta e i rischi che talvolta ne conseguono, ne è derivato un ricovero ospedaliero. Sono stata dimessa il giorno dopo come da prassi. Tengo a precisare che contrariamente a quanto dichiarato da diverse testate giornalistiche, non ho riportato nessuna lesione, se non normali dolori da caduta".



La ragazza ci tiene poi a precisare: "Il presente comunicato è scritto di mia spontanea volontà. - e conclude - Spero che l'intero accaduto non si prolunghi oltre la verità. Vi chiedo di non parlarne più pubblicamente, non fosse altro che per non dilatare oltremodo il mio disagio. Con Cristiano va tutto bene. Grazie!".



Cristiano De André, nel postare queste precisazioni sulla sua pagina Facebook, risponde quindi alla compagna: "Grazie amore, ti chiedo scusa per l'accaduto! Non avrei mai voluto coinvolgerti!".