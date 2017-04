Cristiano De André: avevo bevuto, scusa ad Ottavia ed alla Sardegna

Cristiano De André in un post su Facebook chiede scusa alla fidanzata e agli abitanti di Santa Teresa di Gallura, a seguito di una lite avvenuta nella piazza della cittadina sarda. Cristiano De André ammette: "Ho sbagliato a reagire come ho fatto, a causa di qualche bicchiere di troppo"

"Mi scuso pubblicamente con i titolari del bar Centrale di Santa Teresa di Gallura, amici miei da più di 30 anni e con tutte le persone presenti e coinvolte nel tafferuglio di venerdì sera 31 marzo nel suddetto bar", scrive su Facebook Cristiano De André, in questi giorni al centro delle cronache dopo la lite con la fidanzata poco più che 20enne Ottavia Pojaghi Bettoni, la quale ha voluto precisare di non essere stata picchiata dal cantautore.



"Ho sbagliato a reagire come ho fatto, a causa di qualche bicchiere di troppo, che però non rientra più nelle mie consuetudini. - afferma quindi Cristiano De André - Non ce l'ho con nessuno, ne con le donne di Santa Teresa, ne tantomeno con le donne in generale. Vi chiedo scusa se vi ho mancato di rispetto, non era assolutamente mia intenzione farlo e me ne vergogno per questo".



"Chiedo scusa anche alla mia compagna Ottavia che si è trovata coinvolta senza che io avessi nessuna intenzione di crearle danno. - assicura quindi il cantante - Per il resto esiste un post che lei ha scritto in proposito. Non ricordo bene nel frastuono del momento quali siano state le offese recatevi. Spero possiate accettare le mie scuse, io amo Santa Teresa e la Sardegna in generale, ho sempre avuto un buon rapporto di stima e affetto con voi abitanti. Vengo in Sardegna da 50 anni e sento di appartenere a questa terra quanto voi, anche se sono nato a Genova. Mi auguro di poter stringere la mano a chi era presente quella sera e di chiudere in pace questo increscioso episodio".