Tra i più "Sbandati" arriva Costantino della Gherardesca

Gigi e Ross fanno "Furore" ed a "Sbandati" approda Costantino della Gherardesca, dal 29 marzo su Rai2.

"Ritorna di mercoledì, il prossimo 29 marzo alle 24,00 la nuova puntata di 'Sbandati', la trasmissione di Rai2 condotta per la prima volta da Costantino della Gherardesca, conduttore pro tempore, per 4 puntate, per la concomitanza di Furore che vede impegnati i due presentatori 'titolari' Gigi e Ross" viene reso noto della tv di Stato.



Si espone in ultimo: "Ospite della serata sarà la giornalista Maria Giovanna Maglie. Ad affiancare il gruppo dei panelist un nuovo volto: la modella e conduttrice Cristina de Pin. Insieme a lei, il collaudato gruppo composto da Matteo Bordone, Giulia Salemi, Velia Lalli, Il Pancio, Alessandro Di Sarno, Filippo Giardina e Ildo Damiano. Tutti a loro modo, commenteranno in maniera giocosa e irriverente la programmazione della settimana tra programmi televisivi, format internazionali e nuove trasmissioni in arrivo, dai canali nazionali e locali, con un'attenzione particolare ai social e al web."