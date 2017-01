Costa Concordia 5 anni dopo: cosa disse Schettino dopo naufragio

"In occasione dei 5 anni dal naufragio della Costa Concordia, Codacons Tv, il canale televisivo dell'associazione (ch 695 dtt e in streaming sul sito www.codacons.it) ripropone l'intervista esclusiva a Francesco Schettino, nella quale il comandante ripercorre cosa accadde sulla nave nei momenti del tragico incidente" fanno sapere in una nota dall'associazione dei consumatori.



Si riferisce infine: "Un reportage, quello realizzato dall'associazione, teso a fornire al pubblico anche la versione di Schettino su cosa non ha funzionato quel drammatico giorno di 5 anni fa, e una simulazione scientifica, realizzata dai periti del Codacons nel corso del processo di Grosseto, che dimostra come l'impatto con gli scogli si sarebbe potuto evitare."