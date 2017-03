Corte UE diritti umani condanna Italia: non fermò marito violento

L'Italia è stata condannata per la prima volta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo perché nel 2013 non agì con sufficiente rapidità contro la violenza di un uomo, più volte denunciato, che alla fine uccise il figlio 19enne e ferì la moglie.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per non aver agito con sufficiente rapidità nel proteggere una donna dai maltrattamenti familiari perpetrati dal marito.



L'uomo, nonostante sia stato denunciato più volte dalla moglie, alla fine ha ucciso il figlio 19enne che tentava di proteggere la madre dall'ennesima violenza. La donna, pur ferita, riuscì a fuggire dalla furia assassino del marito.



Il caso si riferisce a quanto avvenuto a Remanzacco, in provincia di Udine, il 26 novembre del 2013. All'epoca, anche i vicini avevano confermato la violenza dell'uomo verso i suoi familiari.



Strasburgo ha condannato l'Italia, con una multa dal 30mila euro, per la violazione dell'articolo 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 14 (divieto di discriminazione) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.



A quanto si apprende, sarebbe la prima condanna inflitta all'Italia da parte della Corte di Strasburgo per un reato relativo al fenomeno della violenza domestica.