Corea del Sud: eletto Moon Jae-in. Verso pace con Corea del Nord?

Eletto Moon Jae-in come nuovo presidente della Corea del Sud. Moon Jae-in sembra intenzionato a far tornare un po' di pace nella penisola coreana ed assicura che per questo volerebbe anche subito a Washington, Pechino e Tokyo. Ed anche a Pyongyang.

Eletto il nuovo presidente della Corea del Sud dopo la destituzione di Park Geun-hye. Come da sondaggi, a vincere è il democratico Moon Jae-in, eletto con il 40,2% delle preferenze.



Moon Jae-in in campaqgna elettorale si era già detto contrario al sistema missilistico americano THAAD che ha scatenato l'ira della Cina. La sua elezione quindi potrebbe far scendere la tensione nella penisola coreana, tanto che Moon Jae-in ha già affermato che se servisse volerebbe immediatamente a Washington, Pechino e Tokyo. Ed anche a Pyongyang, se si presentassero "le giuste circostanze".



Le stesse probabilmente che porterebbero anche Donald Trump ad incontrare il leader della Corea del Nord. Ed infatti, alcuni media sudcoreani assicurano che il presidente americano ha "offerto un incontro a Kim Jong-un", notizia ovviamente non confermata (ma neanche smentita).



Ma che Moon Jae-in voglia evitare qualsiasi conflitto con Kim Jong-un appare chiaro anche dalla nomina del capo dei suoi 007. Ad essere scelto è infatti Suh Hoon, l'uomo che 15 anni fa organizzò lo storico incontro di Pyongyang tra l'allora presidente Kim Dae-jung e Kim Jong-il.

