USA: Nord Corea ha bomba atomica miniaturizzata. Trump evoca guerra nucleare

Dopo aver sempre negato la capacità nucleare della Corea del Nord, gli USA ora sostengono che Pyongyang possiede 60 bombe atomiche, di cui una almeno miniaturizzata. Donald Trump avverte quindi che scatenerà "fuoco e fiamme, come il mondo non ha mai visto prima".

Donald Trump evoca la guerra nucleare, avvertendo che scatenerà "fuoco e fiamme" contro la Corea del Nord se Kim Jong-un minaccerà gli Stati Uniti.

L'avvertimento arriva dopo che il Washington Post, citando funzionari dell'intelligence USA, rivela che Pyongyang ha prodotto con successo una testata nucleare miniaturizzata, che quindi può essere armata nei suoi missili, anche intercontinentali.

Fino a poco tempo fa (cioè prima che la Corea del Nord diventasse la più grande sfida di politica estera dell'amministrazione Trump) dopo ogni test (il primo risale al 2006 ed il quinto ed ultimo al 9 settembre 2016), gli esperti americani sminuivano puntalmente la capacità nucleare di Pyongyang.

Soprattutto, non si è mai creduto che gli scienziati nordcoreani fossero riusciti a superare il problema del rientro in atmosfera di una testata nucleare senza che questa esplodesse prima di raggiungere l'obiettivo.

Lo scorso mese invece il Defense Intelligence Agency ha calcolato che la Corea del Nord potrebbe detenere fino a 60 bombe atomiche, pronte per essere lanciate.



Dopo l'ultimo pacchetto di sanzioni, il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense H.R. McMaster aveva già chiarito che "gli Stati Uniti sono pronti a tutte le opzioni per contrastare la minaccia nucleare rappresentata dalla Corea del Nord, compresa quella di una guerra preventiva".

Kim Jong-un, infatti, ha promesso che gli USA "pagheranno un prezzo mille volte maggiore" delle sanzioni inflitte alla Corea del Nord. Trump replica sullo stesso tono, e nel corso di evento nel suo campo da golf a Bedminster afferma che farà scoppiare contro Pyongyang "fuoco e fiamme con grande potenza, come il mondo non ha mai visto prima".

Sembra quindi che la sopravvivenza della popolazione sulla Terra sia in balia di due leader che vogliono dimostrare chi vince in lunghezza, quella della gittata dei loro missili nucleari ovviamente.