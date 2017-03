Pyongyang: 90 anni di diocesi. Messa per i cattolici della Nord Corea, ma a Seul

La Fides informa che la diocesi cattolica di Pyongyang celebra il suo 90esimo anniversario di fondazione.

"Nel 2017 la diocesi cattolica di Pyongyang celebra il suo 90° anniversario di fondazione: per l'occasione l'arcidiocesi di Seul ha organizzato una serie di iniziative - segnala in un comunicato la Fides -, come una speciale messa e una mostra fotografica. La messa si terrà nella Cattedrale di Seul il prossimo 18 marzo, e sarà dedicata a tutti i cattolici in Corea del Nord, in particolare a tutti i battezzati (sacerdoti, religiosi laici) vissuti in questi 90 anni a Pyongyang e a quanti hanno offerto la loro vita per la fede."



"Come Fides apprende dall'arcidiocesi di Seul, la messa sarà presieduta dal cardinale Andrew Yeom Soo-jung, che è Arcivescovo di Seul e Amministratore apostolico di Pyongyang; accanto a lui vi saranno l'arcivescovo Victor Yoon-hee Gong, nato a Pyongyang; l'arcivescovo Osvaldo Padilla, Nunzio apostolico in Corea; p. Matthew Hwang In-Guk, Vicario episcopale di Pyongyang, e p. Gerard Hammond, missionario di Maryknoll tuttora impegnato in attività di cooperazione con la Nord Corea" prosegue l'agenzia di stampa cattolica.



"Si attende, tra i fedeli presenti, la partecipazione delle congregazioni religiose che hanno continuato a sostenere la diocesi di Pyongyang, come la Società Missioni Estere di Parigi, i Padri di Maryknoll, le Suore di San Paolo di Chartres, e le Suore di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso" continua l'organo di informazione delle Pontificie Opere Missionarie.



Viene chiarito dunque: "Durante la messa, un dipinto dei 24 martiri di Pyongyang sarà posto all'attenzione dell'assemblea, davanti all'altare. L'opera d'arte è stata realizzata da p. Jerome Chang Keung-sole, direttore dello Studio e laboratorio di Iconografia nell'arcidiocesi di Seul. Fr. Chang Keung-sole è anche il segretario esecutivo del gruppo di sacerdoti nati a Pyongyang ed ex direttore del Comitato per la Riconciliazione del popolo coreano."



"I 24 martiri raffigurati nel dipinto includono il vescovo Francesco Borgia Hong Yong-ho - si illustra -, vittima del regime nord-coreano nel 1949, ed ora incluso nel gruppo di nuovi fedeli coreani (214 in tutto, tra vescovi, sacerdoti e laici) per i quali è in corso il processo di beatificazione."



"La celebrazione del 90° anniversario comprende anche una mostra fotografica sulla vita della parrocchia di Pyongyang con immagini scattate tra il 1920 e il 1950. Il tema della mostra è 'Alzatevi, andiamo (Matteo 26:46)', tratto dal motto episcopale del vescovo Francesco Hong Yong-ho", si specifica inoltre.



«Col passare del tempo, i nostri ricordi dei cattolici vissuti in Nord Corea tendono a scomparire. - afferma il cardinale Yeom nella sua introduzione alla mostra - Quello che vediamo in queste foto non avviene più oggi in Nord Corea. Celebrare il 90° anniversario di fondazione della diocesi, allora, è importante per noi per tenere desta la memoria e non dimenticare quanti confratelli battezzati a Pyongyang hanno lottato fino alla fine per mantenere la loro fede cattolica».