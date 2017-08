Nord Corea: sanzioni? Vendetta 1000 volte più grande. USA: ok a guerra preventiva

Dopo che l'ONU ha inflietto nuove pesanti sanzioni alla Corea del Nord, Kim Jong-un assicura che gli USA ed i suoi partner "pagheranno un prezzo mille volte maggiore". Gli Stati Uniti confermano che sono pronti ad una "guerra preventiva" contro Pyongyang.

Sabato 5 agosto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha approvato il settimo pacchetto di sanzioni contro la Corea del Nord in 11 anni. L'obiettivo è sempre lo stesso: esercitare pressione su Pyongyang per convicerlo a cessare i suoi test missilistici e nucleari.

La Casa Bianca ha fatto sapere di aver accolto favorevolmente la "cooperazione di Russia e Cina" contro la Corea del Nord, visto che la risoluzione ONU è stata votata all'unanimità. In una nota, si legge infatti che "Donald Trump continuerà a lavorare con gli alleati ed i partner per aumentare la pressione diplomatica ed economica sulla Corea del Nord per porre fine al suo comportamento minaccioso e destabilizzante".

I russi ed i cinesi, però, chiedono agli Stati Uniti di smantellare il sistema antimissile THAAD installato nella Corea del Sud e di cessare le esercitazioni militari congiunte con Seul, per evitare inutili provocazioni.



Le nuove restrizioni sembrano molto rigide, visto che fanno riferimento alle principali fonti di reddito della Corea del Nord come l'esportazione di minerali quali carbone, piombo e ferro. Vietato anche l'export dei prodotti ittici nonché incrementare il numero totale dei lavoratori nordcoreani all'estero e creare ed investire in joint venture della Corea del Nord.

E' stato calcolato che le sanzioni inflitte dall'ONU faranno perdere a Pyongyang ricavi annuali all'esportazione pari a circa 3 miliardi di dollari.



Non a caso, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha assicurano che per queste sanzioni gli USA "pagheranno un prezzo mille volte maggiore". "Le sanzioni rappresentano una violenta violazione della nostra sovranità" si legge in una nota del regime, assicurando: "Siamo pronti a rispondere con azioni molto più grosse per far sì che gli Stati Uniti paghino il prezzo per il loro crimine contro il nostro Paese ed il nostro popolo. - aggiungendo - Se credono di essere al sicuro perché ci separa l'oceano, si sbagliano". La Corea del Nord avverte anche che "dovranno rendere conto" delle sanzioni inflitte anche "quei Paesi che hanno collaborato con gli USA".

Pyongyang chiarisce infine: "Non metteremo il nostro deterrente nucleare di autodifesa sul tavolo delle trattative e non faremo mai un solo passo indietro dal rafforzare la nostra potenza nucleare".



Kim Jong-un non sembra voler quindi accogliere l'appello del segretario di Stato USA Rex Tillerson, il quale ha spiegato che le negoziazioni sulle sanzioni verranno riaperte se la Corea del Nord annuncerà di voler fermare i test missilistici. Nella giornata di ieri, comunque, il consigliere per la sicurezza nazionale americano H.R. McMaster ha assicurato che "gli Stati Uniti sono pronti a tutte le opzioni per contrastare la minaccia nucleare rappresentata dalla Corea del Nord, compresa quella di una guerra preventiva" pur ammettendo che ciò "potrebbe causare sofferenze immense soprattutto alla popolazione sudcoreana".